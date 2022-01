Steeds meer geruchten over Premier League-transfer Weghorst

In Engeland duiken geruchten op over een overgang van Wout Weghost van VfL Wolfsburg naar Burnley. De Britse degradatiekandidaat zou al een concreet bod hebben neergelegd bij Wolfsburg. Weghorst staat nog tot medio 2023 onder contract in Wolfsburg. (Bron: The Athletic)