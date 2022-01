FC Barcelona-trainer Xavi kwam zondagavond loftuitingen tekort voor matchwinner Luuk de Jong. De vaak bekritiseerde spits bezorgde de Catalanen tegen RCD Mallorca met een doelpunt een broodnodige overwinning: 0-1.

"Luuk is het schoolvoorbeeld van een op en top professional. Hij werkt hard en offert zichzelf op voor het team, waardoor hij een voorbeeld is voor iedereen. Ik ben heel blij met hem", zei een lovende Xavi na het uitduel tegen Spaanse media.

Normaal gesproken is De Jong veroordeeld tot een reserverol, maar door de vele coronabesmettingen bij Barcelona mocht de pinchhitter tegen Mallorca weer eens starten. Na een klein half uur leek de Nederlander al voor een wereldgoal te zorgen, maar hij raakte met een harde omhaal de lat.

Op slag van rust was het alsnog raak voor De Jong, die op aangeven van Óscar Mingueza bij de tweede paal raak kopte. Het was pas het tweede doelpunt van het seizoen voor de 38-voudig international.

Luuk de Jong maakte in Mallorca zijn tweede doelpunt van het seizoen. Luuk de Jong maakte in Mallorca zijn tweede doelpunt van het seizoen. Foto: EPA

Xavi overweegt De Jong voor het team te behouden

Het is de vraag of zijn cruciale doelpunt van invloed gaat zijn op zijn perspectief bij FC Barcelona. Spaanse media speculeren al langer over een vertrek van de in principe overbodige De Jong, maar trainer Xavi weet wat hij aan zijn spits heeft.

"Er wordt gezegd dat hij mag vertrekken, maar we overwegen vanzelfsprekend om hem te houden. Hij is vandaag van waarde geweest voor ons. We zullen zien wat de toekomst brengt. Er zullen spelers vertrekken en spelers komen, maar dat is allemaal hypothetisch", aldus de oud-middenvelder.

Matchwinner De Jong bleef zelf nuchter onder zijn doelpunt. "Als aanvaller heb je altijd doelpunten nodig. Ik ben heel blij, want misschien blijkt deze goal later dit seizoen wel heel belangrijk. Helaas ging mijn omhaal er niet in. Dat zou zomaar eens een van de mooiste doelpunten uit mijn carrière zijn geweest."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga