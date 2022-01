Chelsea gaat in gesprek met Romelu Lukaku, zo maakte manager Thomas Tuchel na afloop van de topper tegen Liverpool bekend. De Belgische spits werd zondag door de Duitse coach buiten de wedstrijdselectie gelaten na kritiek op de speelwijze van 'The Blues'.

"Hij is onze speler en er is altijd een weg terug", zei Tuchel na het 2-2-gelijkspel op Stamford Bridge tegen Sky Sports. "We zullen deze kwestie achter gesloten deuren oplossen."

"Als we eenmaal een beslissing hebben genomen, zal wel duidelijk worden wanneer hij terugkeert in de selectie", vervolgde de 48-jarige trainer. "Ik wil daar nu verder niet over praten."

Lukaku liet afgelopen donderdag in gesprek met Sky Sports Italia weten niet blij te zijn met de manier waarop Tuchel het elftal laat spelen. "Ik kan niet zeggen dat ik gelukkig ben met de huidige situatie bij Chelsea. Tuchel heeft gekozen voor een ander systeem. Ik ben daar niet blij mee", zei de aanvaller, die ook vertelde op termijn terug te willen keren naar Internazionale.

Naar aanleiding van die uitspraken zette Tuchel de spits uit de selectie voor de kraker tegen Liverpool. "De kwestie is te groot en te rumoerig geworden. Om onze voorbereiding op de wedstrijd tegen Liverpool te beschermen, heb ik hem niet in mijn spelersgroep opgenomen", verklaarde de manager zijn beslissing.

De 28-jarige Lukaku vertrok afgelopen zomer voor circa 115 miljoen euro bij Inter om terug te keren bij Chelsea. Daar kan de aanvaller mede door blessureleed en een coronabesmetting de verwachtingen nog niet waarmaken. Hij was vooral eerder dit seizoen niet altijd verzekerd van een basisplaats.

Romelu Lukaku scoorde dit seizoen zeven keer in achttien wedstrijden voor Chelsea.

