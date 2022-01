Virgil van Dijk denkt ook na het gelijkspel van Liverpool in de topper tegen Chelsea (2-2) dat zijn ploeg nog altijd landskampioen kan worden. Door de remise op Stamford Bridge is de achterstand van 'The Reds' op koploper Manchester City inmiddels wel opgelopen tot elf punten.

"Het is noot moeilijk om erin te geloven", zei Van Dijk zondag na de kraker tegen Chelsea tegen Sky Sports. "Het is een groot gat, maar zij hebben juist alles te verliezen."

De aanvoerder van Liverpool, die in Londen de hele wedstrijd speelde, verwees vervolgens naar het seizoen waarin Liverpool zelf een grote voorsprong uit handen gaf. "Wij hadden toen ook een groot gat geslagen, maar gaven het weg. Alles is dus mogelijk."

Nummer drie Liverpool heeft wel een wedstrijd minder gespeeld dan Manchester City en nummer twee Chelsea, dat een punt meer heeft. "We zullen ons op onszelf moeten focussen. We moeten gewoon resultaten behalen, goed voetbal spelen en wedstrijden winnen. Dat klinkt makkelijk, maar het is veel moeilijker dan je denkt. Dat zag je vandaag wel.

Pepijn Lijnders verving de met corona besmette Jürgen Klopp als coach van Liverpool. Pepijn Lijnders verving de met corona besmette Jürgen Klopp als coach van Liverpool. Foto: Reuters

Lijnders: 'Het is nooit saai bij ons'

Bij Pepijn Lijnders overheerst de trots na het gelijkspel tegen Chelsea. "Het is nooit saai bij ons", lachte de Nederlander, die de met corona besmette Jürgen Klopp verving als coach van Liverpool. "Beide ploegen toonden vanaf de aftrap een ongelooflijke intensiteit. We hadden meer controle willen hebben en we hadden ook veel goede counters, maar de juiste eindpass ontbrak."

Liverpool stond halverwege de eerste helft met 0-2 voor dankzij doelpunten van Sadio Mané en Mohamed Salah. Nog voor rust kwam Chelsea op gelijke hoogte via treffers van Mateo Kovacic en Christian Pulisic. In de tweede helft werd er niet meer gescoord.

"Het was een geweldige wedstrijd voor het publiek. De spelers verdienen een groot compliment, zeker gezien de situatie waarin we nu zitten", doelde Lijnders op de vele coronabesmettingen bij zijn club. "We hadden een hoop excuses kunnen aanhalen, maar de jongens hebben gestreden en met het hart gespeeld."

Lijnders zal ook komende donderdag bij het FA Cup-duel met Arsenal op de bank plaatsnemen bij Liverpool, want Klopp zit dan nog altijd in quarantaine. Mogelijk treft hij een landgenoot in het Emirates Stadium, want Albert Stuivenberg is bij 'The Gunners' de vervanger van de positief geteste hoofdcoach Mikel Arteta.

