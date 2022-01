De druk op Everton-manager Rafael Benítez wordt alsmaar groter. De Spanjaard zag zijn ploeg zondag op Goodison Park met 2-3 verliezen van Brighton & Hove Albion, waardoor 'The Toffees' al de negende nederlaag van dit Premier League-seizoen leden.

Everton stond na ruim twintig minuten al met 0-2 achter door doelpunten van Alexis Mac Allister en Dan Burn. Kort daarna kreeg de thuisploeg een strafschop, maar die schoot Dominic Calvert-Lewin tegen de lat. De spits, die na blessureleed voor het eerst sinds 28 augustus weer in actie kwam, beleefde zo een teleurstellende rentree.

Vroeg in de tweede helft bracht Anthony Gordon Everton terug in de wedstrijd, maar Mac Allister vergrootte de voorsprong van Brighton weer. Gordon maakte het een kwartier voor tijd nog spannend, maar een punt zat er niet meer in voor de formatie uit Liverpool. Joël Veltman werd na een uur gewisseld bij Brighton.

Door de nieuwe nederlaag blijft Everton de nummer vijftien in de Premier League. Brighton klimt naar de achtste plaats.

Aston Villa, waarbij Anwar El Ghazi de hele wedstrijd op de bank zat, ging verrassend met 2-1 onderuit bij Brentford. Leeds United was met 3-1 te sterk voor Burnley. Crysencio Summerville (Leeds) en Erik Pieters (Burnley) bleven op de bank.

Later op de dag staat de topper tussen Chelsea en Liverpool op het programma in de Premier League. De aftrap op Stamford Bridge wordt om 17.30 uur verricht. Bij Chelsea is Romelu Lukaku door manager Thomas Tuchel buiten de selectie gelaten na kritiek op de speelwijze van 'The Blues'.

Dominic Calvert-Lewin schoot een penalty tegen de lat namens Everton. Foto: Getty Images

