De topper tussen Chelsea en Liverpool in de Premier League is zondag in een gelijkspel geëindigd. Na een spectaculaire eerste helft kwamen beide ploegen na rust niet meer tot scoren op Stamford Bridge: 2-2.

Liverpool, waar Pepijn Lijnders de leiding had vanwege de positieve coronatest van trainer Jürgen Klopp, begon uitstekend aan de wedstrijd. Sadio Mané, die al na veertien seconden geel kreeg, opende in de negende minuut de score door geklungel van Liverpool-verdediger Trevor Chalobah af te straffen.

Ruim een kwartier later verdubbelde Mohamed Salah de marge voor 'The Reds'. De Egyptenaar trok vanaf de rechterkant van het zestienmetergebied naar binnen en passeerde Chelsea-doelman Édouard Mendy in de korte hoek.

Chelsea raakte niet van slag door de achterstand en kwam nog voor rust op gelijke hoogte. Drie minuten voor de onderbreking zorgde Mateo Kovacic met een schitterende volley vanaf de rand van het strafschopgebied voor de aansluitingstreffer en in de blessuretijd van de eerste helft tekende Christian Pulisic voor de gelijkmaker.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de schitterende volley van Mateo Kovacic te bekijken.

Lukaku buiten selectie gelaten bij Chelsea

De tweede helft leverde een stuk minder spektakel op, al kregen beide ploegen wel grote kansen op de winnende treffer. Zo bracht Mendy redding op een fraaie poging van Salah en keerde Liverpool-doelman Caoimhín Kelleher een inzet van Mason Mount. Gescoord werd er echter niet meer in Londen.

Bij Chelsea werd Romelu Lukaku door trainer Thomas Tuchel buiten de selectie gelaten na kritiek op de speelwijze van zijn ploeg. Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd bij Liverpool, dat het zonder de met corona besmette Alisson Becker, Joël Matip en Roberto Firmino moest stellen.

Door het gelijkspel blijven Chelsea en Liverpool respectievelijk de nummer twee en drie op de ranglijst. De Londenaren hebben een punt meer, maar ook een wedstrijd meer gespeeld. Koploper Manchester City, dat zaterdag won bij Arsenal (1-2), heeft nu tien punten voorsprong op Chelsea.

Dominic Calvert-Lewin schoot een penalty tegen de lat namens Everton. Foto: Getty Images

Druk op Benítez neemt toe na nieuwe nederlaag Everton

Eerder op de dag ging Everton thuis met 2-3 onderuit tegen Brighton & Hove Albion, waardoor de druk op de positie van manager Rafael Benítez alsmaar groter wordt. 'The Toffees' leden al de negende competitienederlaag van dit seizoen.

Everton stond na ruim twintig minuten al met 0-2 achter door doelpunten van Alexis Mac Allister en Dan Burn. Kort daarna kreeg de thuisploeg een strafschop, maar die schoot Dominic Calvert-Lewin tegen de lat. De spits, die na blessureleed voor het eerst sinds 28 augustus weer in actie kwam, beleefde zo een teleurstellende rentree.

Vroeg in de tweede helft bracht Anthony Gordon Everton terug in de wedstrijd, maar Mac Allister vergrootte de voorsprong van Brighton weer. Gordon maakte het een kwartier voor tijd nog spannend, maar een punt zat er niet meer in voor nummer vijftien Everton. Joël Veltman werd na een uur gewisseld bij nummer acht Brighton.

Aston Villa, waarbij Anwar El Ghazi de hele wedstrijd op de bank zat, ging verrassend met 2-1 onderuit bij Brentford. Leeds United was met 3-1 te sterk voor Burnley. Crysencio Summerville (Leeds) en Erik Pieters (Burnley) bleven op de bank.

