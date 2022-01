Romelu Lukaku mist zondag de kraker tegen Liverpool op Stamford Bridge. De spits is door Chelsea-manager Thomas Tuchel na kritiek op de speelwijze buiten de selectie gelaten.

De uitspraken die de 28-jarige Lukaku duur komen te staan, deed hij in gesprek met Sky Sports Italia. De Belg gaf aan niet blij te zijn met de manier waarop Tuchel het elftal van Chelsea laat spelen.

"Ik kan niet zeggen dat ik gelukkig ben met de huidige situatie bij Chelsea. Tuchel heeft gekozen voor een ander systeem. Ik ben daar niet blij mee", zei Lukaku, die ook aangaf terug te willen keren naar Internazionale.

De spits keerde afgelopen zomer voor circa 115 miljoen euro terug naar Stamford Bridge, maar kan de verwachtingen nog niet waarmaken. Dit seizoen miste hij door blessureleed en een coronabesmetting de nodige duels en was vooral eerder dit seizoen niet altijd verzekerd van een basisplaats.

Tuchel gaf in aanloop naar het duel met Liverpool al aan in gesprek te gaan met de aanvaller. "Dit vinden we niet prettig, want het brengt onrust naar de club en dat willen we niet", zei de Duitse manager, die ondanks het belang van Chelsea-Liverpool niet mild is voor Lukaku.

Liverpool mist Alisson en Klopp

Ook Liverpool zal niet op oorlogssterkte aantreden in de kraker tussen de nummer twee en drie van de Premier League. Alisson Becker, Joël Matip en Roberto Firmino hebben positief getest op het coronavirus en zijn daarom afwezig.

Liverpool-manager Jürgen Klopp ontbreekt eveneens vanwege een coronabesmetting. De Duitser wordt langs de lijn vervangen door assistent en voormalig NEC-trainer Pepijn Lijnders.

Het duel tussen Chelsea en Liverpool begint om 17.30 uur op Stamford Bridge. Chelsea bezet de tweede plek in de Premier League en heeft één punt meer dan nummer drie Liverpool.

