Real Madrid heeft zich zondag voor de tweede keer in drie speelrondes verkeken op een laagvlieger in Spanje. 'De Koninklijke' liet zich verrassen door Getafe, dat een 1-0-overwinning over de streep trok. Titelverdediger Atlético Madrid maakte geen fout in de thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano: 2-0.

De enige treffer viel al vroeg in Coliseum Alfonso Pérez, het stadion van Getafe. Voormalig FC Twente-spits Enes Ünal was de doelpuntenmaker. Hij profiteerde van geschutter van Real-verdediger Éder Militão.

Real domineerde vervolgens, maar had veel moeite met de hechte defensie van de nummer zestien van Spanje. Ondanks goede kansen voor Casemiro en Isco in de slotfase werd de eerste nederlaag sinds 3 oktober geleden.

Twee weken geleden kwam Real in eigen huis al niet verder dan 0-0 tegen Cádiz CF, dat voorlaatste staat in La Liga. Dat resultaat betekende toen het einde van een serie van zeven overwinningen op rij in de competitie.

Atlético neemt vierde plaats over van Rayo Vallecano

Ondanks de misstap bij Getafe hoeft Real zich nog geen zorgen te maken. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti heeft als koploper een voorsprong van acht punten op nummer twee Sevilla, dat wel twee wedstrijden minder heeft gespeeld.

Titelverdediger Atlético liep in op de stadgenoot, door de thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano met 2-0 te winnen. Ángel Correa scoorde zowel voor als na rust voor de ploeg van trainer Diego Simeone.

Door de overwinning neemt Atlético de vierde plek over van Vallecano. De achterstand op koploper Real is nog altijd ruim.

Later op de dag komt onder meer FC Barcelona nog in actie in La Liga. De Catalanen, die door coronabesmettingen en blessures zwaar gehavend zijn, spelen om 21.00 uur uit tegen Real Mallorca.

Stand bovenin La Liga 1. Real Madrid 20-46 (+24)

2. Sevilla 18-38 (+16)

3. Real Betis 18-33 (+11)

4. Atlético Madrid 19-32 (+9)

5. Rayo Vallecano 19-30 (+6)

6. Real Sociedad 18-29 (0)

7. FC Barcelona 18-28 (+7)

