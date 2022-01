Donny van de Beek heeft vorige week een lang gesprek gevoerd met Manchester United-manager Ralf Rangnick. De Duitse trainer hoopt dat de middenvelder ondanks de weinige speelminuten bij de club blijft.

"Ik vind nog steeds dat Van de Beek bij United zou moeten blijven", zei Rangnick zondag op een persconferentie voor de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers van maandag. "Hij zou zeker tot het einde van dit seizoen moeten blijven en hij moet proberen zoveel mogelijk speeltijd af te dwingen."

De 24-jarige Van de Beek is er sinds zijn overstap van Ajax naar Manchester United in de zomer van 2020 niet in geslaagd om een vaste basisplaats af te dwingen. In zijn eerste seizoen kwam hij tot negentien Premier League-duels, waarvan het merendeel als invaller. Dit seizoen staat de teller pas op zeven competitiewedstrijden.

Toen Rangnick begin december de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer opvolgde, leken de kansen van Van de Beek te keren. De negentienvoudig Oranje-international kreeg in de eerste drie duels onder de Duitse coach speeltijd. Maar in de laatste twee wedstrijden voor de jaarwisseling bleef Van de Beek weer op de bank.

Rangnick looft 'topmentaliteit' Van de Beek

"Ik heb vorige week een lang gesprek met hem gevoerd", vertelde Rangnick. "Hij wil graag naar het WK in Qatar, maar dan heeft hij wel speeltijd nodig."

De manager is erg tevreden met de houding van Van de Beek en stelt hem meer speeltijd in het vooruitzicht. "Hij moet gewoon hard blijven werken, dan komt de speeltijd vanzelf."

"Ik heb hem leren kennen als een speler met een topmentaliteit. Hij werkt hard op elke training en is door en door een teamspeler. Er zullen wedstrijden komen waarin hij kansen krijgt om te spelen."

United kan tegen Wolverhampton (aftrap 18.30 uur) weer beschikken over de Portugese middenvelder Bruno Fernandes, die terugkeert van een schorsing. Daardoor is de kans groot dat Van de Beek ook maandag weer op de bank begint.

Bekijk de stand en het programma in de Premier League