Lionel Messi is besmet geraakt met het coronavirus, meldt Paris Saint-Germain zondag. Bij de Franse koploper is sprake van een uitbraak, want drie andere spelers zijn eveneens positief getest.

Naast Messi gaat het om Juan Bernat, Sergio Rico en Nathan Bitumazala. Het kwartet zal door hun quarantaine in ieder geval de bekerwedstrijd van maandag tegen Vannes moeten missen.

Tegen Vannes, dat uitkomt op het vierde niveau in Frankrijk, mist PSG ook Neymar. De Braziliaanse aanvaller heeft naar verwachting nog drie weken nodig om te herstellen van zijn enkelblessure.

Voor Messi is de positieve coronatest een nieuwe tegenslag in een tegenvallend seizoen. De 34-jarige Argentijn kon de hooggespannen verwachtingen na zijn transfervrije overstap van FC Barcelona naar PSG nog niet waarmaken.

In elf competitieduels maakte Messi slechts één doelpunt en gaf hij vier assists. In de Champions League was hij met vijf treffers in vijf duels een stuk beter op dreef.

Messi kreeg wel Gouden Bal

Eind vorig jaar werd Messi wel voor de zevende keer onderscheiden met de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer ter wereld. Er was flinke kritiek op die verkiezing: veel mensen vonden dat Bayern München-spits Robert Lewandowski meer recht had op de prestigieuze prijs.

Als Messi voorspoedig herstelt, kan hij mogelijk volgende week zondag zijn rentree maken. PSG speelt dan een uitwedstrijd tegen het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz.

