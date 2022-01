Ismaïla Sarr dreigt de Afrika Cup te moeten missen. De Senegalese voetbalbond FSF beschuldigt Sarrs club Watford ervan dat het de 23-jarige aanvaller niet wil afstaan voor de Afrika Cup die op 9 januari van start gaat.

"Watford heeft op basis van valse argumenten besloten om Sarr in Engeland te houden, terwijl de speler heeft laten weten deel te willen nemen aan de Afrika Cup", zei Victor Seh Cisse zondag namens de Senegalese bond.

De FSF heeft Watford verzocht de spelers uiterlijk op 3 januari vrij te geven. De bond dreigt naar de FIFA te stappen wanneer "Watford volhardt in zijn opzettelijke weigering om de speler vrij te laten".

Sarr is een vaste waarde bij Watford, dat in de Premier League vecht tegen degradatie. Zaterdag werd nog met 0-1 verloren van Tottenham Hotspur. De ploeg bezet met dertien punten momenteel de zeventiende plek in de Premier League.

Eerder weigerde Watford al om de Nigeriaan Emmanuel Dennis af te laten reizen naar Afrika. Volgens de club van trainer Claudio Ranieri liet de Nigeriaanse bond Watford te laat weten de 24-jarige spits te selecteren.