Een oefenduel tussen Gambia en Algerije in Doha is zaterdag op het laatste moment geschrapt, omdat ruim de helft van de Gambiaanse spelers positief heeft getest op het coronavirus. Beide ploegen zijn in voorbereiding op de Afrika Cup, die volgende week zondag moet beginnen.

Het Afrikaanse kampioenschap staat al enige tijd ter discussie vanwege de de wereldwijd oprukkende omikronvariant van het coronavirus. Bondscoaches van deelnemende landen vroegen zich hardop af of het wel verstandig is het toernooi in Kameroen door te laten gaan.

Clubs staan ook niet te popelen om hun spelers af te vaardigen, maar de Afrikaanse voetbalbond CAF is niet van plan om de Afrika Cup (9 januari-6 februari) te schrappen.

Gambia en titelverdediger Algerije zijn momenteel op trainingskamp in Qatar. De twee teams zouden zaterdag een vriendschappelijke wedstrijd spelen in Doha, maar een paar uur voor de aftrap meldde de Gambiaanse bond GFF dat het duel niet kan doorgaan.

De GFF schreef in een verklaring dat 16 van de 28 selectiespelers "wegens onvoorziene omstandigheden" niet beschikbaar zijn voor bondscoach Tom Saintfiet (foto), zonder iets te zeggen over het coronavirus. De voetbalbond van Qatar bevestigde dat er een corona-uitbraak in de Gambiaanse selectie is.

Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel Gambiaanse spelers vanwege quarantainemaatregelen op 12 januari niet kunnen aantreden in de eerste groepswedstrijd tegen Mauritanië. Dat moet het debuut van Gambia op de Afrika Cup worden.

Ibou Touray van het Engelse Salford City is een van de zestien positieve gevallen in de selectie van Gambia. Foto: Getty Images

Algerije is boos over afgelasting

Algerije, dat twee jaar geleden voor het eerst kampioen van Afrika werd, is boos dat het oefenduel op het laatste moment is afgelast. "We zijn niet blij met het gebrek aan professionaliteit en respect voor de partijen die er alles aan gedaan hebben om deze wedstrijd te organiseren", meldde de voetbalbond van het West-Afrikaanse land.

De Gambiaanse bondscoach Saintfiet zei dat het om overmacht gaat. "We hebben geen keeper, dus daarom kunnen we niet spelen tegen Algerije", aldus de Belg. "Ons oefenduel met Syrië kan woensdag ook niet doorgaan."

"Het is een heel lastige situatie. We missen heel veel belangrijke spelers. Sommigen zijn niet eens hier in Qatar, dus dat maakt het heel moeilijk om ons goed voor te bereiden op de Afrika Cup. We zijn niet blij, maar het is niemands schuld."

De 33e editie van de Afrika Cup begint volgende week zondag met een duel tussen gastland Kameroen en Burkina Faso. Algerije komt op 11 januari voor het eerst in actie, tegen Sierra Leone.