Niko Kovac is zaterdag per direct ontslagen als trainer van AS Monaco. Het bestuur van de club uit de Ligue 1 is onder meer kritisch op het weinig succesvol inpassen van aankopen als Myron Boadu.

De vijftigjarige Kovac stond sinds de zomer van 2020 voor de groep in Monaco, waar het bestuur niet tevreden was over het werk van de Kroaat. Hij kreeg het slechte nieuws donderdag al te horen.

Kovac kende een vrij goed eerste seizoen met de Monegasken. De ploeg deed tot aan het slot van de competitie mee om het kampioenschap, maar werd uiteindelijk derde achter landskampioen Lille OSC en nummer twee Paris Saint-Germain.

Dit seizoen overwinterde Kovac met Monaco in de Europa League ten koste van PSV. In de Ligue 1 gaat het met een zesde plek minder voorspoedig en ook was er veel kritiek op het inpassen van aankopen als Boadu. De spits werd afgelopen zomer voor 17 miljoen euro overgenomen van AZ, maar kan nog niet overtuigen.

Het is niet de eerste keer dat Kovac in zijn trainerscarrière voortijdig moet vertrekken. Hij werd in 2019 bij zijn vorige club Bayern München wegens tegenvallende resultaten ontslagen. Ook moest hij als bondscoach van Kroatië zijn biezen pakken toen hij zich niet wist te kwalificeren voor het EK van 2016.

Monaco speelt zondag in de eerste wedstrijd van het nieuwe kalenderjaar tegen Quevilly-Rouen Métropole in het Franse bekertoernooi. Stéphane Nado zal bij dat duel als interim-trainer op de bank zitten.

Myron Boadu krijgt een nieuwe trainer bij AS Monaco. Myron Boadu krijgt een nieuwe trainer bij AS Monaco. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Ligue 1