Albert Stuivenberg baalt van de wijze waarop Arsenal zaterdag heeft verloren van Manchester City (1-2). De vervanger van de met corona besmette manager Mikel Arteta zet vraagtekens bij de beslissingen van scheidsrechter Stuart Attwell.

Arsenal maakte in het Emirates Stadium voor rust indruk tegen de koploper van de Premier League, maar gaf in de tweede helft een 1-0-voorsprong uit handen. Dat gebeurde door een penalty (na een VAR-ingreep) en een goal in de blessuretijd.

"Ik denk dat het inderdaad een penalty was", zei Stuivenberg tegen de BBC over het moment tussen Bernardo Silva en Granit Xhaka. "Maar ik zou graag consistentie willen zien."

"Waarom heeft de VAR onze penalty niet laten checken door de scheidsrechter? Dat vind ik zeer teleurstellend", zo verwees hij naar een moment in de openingsfase, waarbij City-doelman Ederson Martin Ødegaard ten val bracht.

De 51-jarige Stuivenberg, die twee jaar geleden als assistent van Arteta aan de slag ging, zag tot overmaat van ramp dat zijn ploeg de wedstrijd niet met elf man uit kon spelen. Attwell gaf verdediger Gabriel in enkele minuten tijd twee keer geel en dus rood.

Albert Stuivenberg schudt de hand van Josep Guardiola. Albert Stuivenberg schudt de hand van Josep Guardiola. Foto: Getty Images

'Hadden eigenlijk moeten winnen'

Hoewel Arsenal mede door de ondertalsituatie uiteindelijk niet in staat bleek om een punt aan de wedstrijd over te houden, is Stuivenberg blij met zijn ploeg. "Ik ben heel trots. Ik denk dat de fans van ons spel hebben genoten en er is een duidelijke progressie zichtbaar."

"Hoeveel kansen hebben ze nou gecreëerd? We deden het gewoon erg goed en bij het laatste moment komt de bal voor hen wat gelukkig terecht", doelde hij op het winnende doelpunt van City-middenvelder Rodri in de 93e minuut.

Door de nederlaag komt er voor Arsenal een einde aan een reeks van vier overwinningen in de competitie. De Londenaren staan op de vierde plek, maar hebben maar liefst achttien punten minder dan koploper City.

"Al met al ben ik natuurlijk wel gefrustreerd over de uitslag", aldus Stuivenberg. "Je speelt zo'n goede wedstrijd tegen een van de beste ploegen in de wereld, maar uiteindelijk sta je met lege handen. En dat terwijl je eigenlijk had moeten winnen."

