Xavi vindt het onbegrijpelijk dat hij zondag gewoon tegen RCD Mallorca moet aantreden met FC Barcelona. De trainer van de Spaanse topclub mist zeker zeventien spelers, van wie tien wegens een coronabesmetting.

Xavi heeft op Mallorca slechts de beschikking over een klein gedeelte van zijn A-selectie. In Spanje geldt dat een wedstrijd pas niet doorgaat als een club over vijf of minder spelers uit de hoofdmacht kan beschikken, en dat is bij Barcelona nog niet het geval.

"We zitten in een extreme situatie. We hebben zeventien of achttien afwezigen. Dat hangt nog af van Samuel Umtiti, die vandaag negatief getest is, maar al een week niet heeft getraind", zei Xavi daags voor de wedstrijd op zijn persconferentie.

"Wat mij betreft is dit het moment om in te grijpen en de wedstrijd niet door te laten gaan. Op deze manier is er sprake van competitievervalsing. Het is krankzinnig."

Sergiño Dest is een van de vele afwezigen bij FC Barcelona.

'We moeten ons gezonde verstand gebruiken'

Volgens de 41-jarige Xavi hebben Barcelona én Mallorca, dat eveneens met coronabesmettingen in de staf en selectie kampt, vergeefs aan de competitieleiding gevraagd om de wedstrijd niet door te laten gaan.

"We moeten ons gezonde verstand gebruiken. Ik klaag niet, het is gewoon de realiteit. In het basketbal worden bijvoorbeeld ook wedstrijden afgelast", aldus de viervoudig Champions League-winnaar.

"Als we gedwongen worden, zullen we spelen. We trainen goed, maar het is een chaotische situatie. We zullen hoe dan ook de strijd aangaan en proberen te winnen."

De wedstrijd tussen RCD Mallorca en FC Barcelona begint zondag om 21.00 uur. Xavi kan wél beschikken over onder anderen Gerard Piqué, Frenkie de Jong, Sergio Busquets en Luuk de Jong.

