Tottenham Hotspur heeft zaterdag op de valreep gewonnen op bezoek bij Watford. In een duel dat kort werd stilgelegd door een medisch noodgeval op de tribunes werd Davinson Sánchez de matchwinner: 0-1. Manchester City boekte eveneens een benauwde zege. Op bezoek bij Arsenal won de ploeg van manager Josep Guardiola dankzij een late treffer met 1-2.

Tottenham Hotspur slaagde er op bezoek bij de nummer zeventien van de Premier League zonder de geblesseerde Steven Bergwijn niet in om te overtuigen. De ploeg van manager Antonio Conte kreeg in de reguliere speeltijd wel kansen via aanvallers Harry Kane en Heung-Min Son, maar zij stuitten op de uitblinkende doelman Daniel Bachmann.

Het sportieve aspect werd op Vicarage Road even vergeten toen Robert Jones het spel vijf minuten voor tijd stil legde. Een fan op de tribune had medische verzorging nodig, waarna de medische staf van beide ploeggen over het veld naar de tribune snelde. Onduidelijk is nog wat er precies aan de hand was.

Zowel Tottenham als Watford kreeg eerder dit seizoen met een soortgelijke situatie te maken. In oktober werd het spel bij Newcastle United-Tottenham stilgelegd toen Sergio Reguillon de scheidsrechter erop wees dat een fan medische assistentie nodig had. In december lag ook Watford-Chelsea een half uur stil, omdat een fan een hartstilstand kreeg.

Na de onderbreking van zo'n zes minuten werd de wedstrijd verlengd met acht extra minuten, waarin Sánchez toesloeg. De oud-Ajacied kopte zijn tweede treffer van het seizoen binnen na een vrije trap van Son.

Tottenham is bezig aan een sterke reeks in de Premier League. De Londenaren zijn acht competitiewedstrijden op rij ongeslagen en zijn naar de vijfde plek gestegen. Later op de avond kan West Ham, dat op bezoek gaat bij Crystal Palace, de vijfde plek wel weer overnemen.

Albert Stuivenberg had de leiding bij Arsenal. Foto: EPA

Manchester City in slotfase langs Arsenal

Op bezoek in het Emirates Stadium kwam Manchester City na een half uur op achterstand door een doelpunt van Arsenal-aanvaller Bukayo Saka. Vroeg in de tweede helft herstelde Riyad Mahrez het evenwicht door een penalty te benutten.

Vlak daarna moest Arsenal met tien man verder omdat verdediger Gabriel in enkele minuten tijd twee keer geel en dus rood kreeg. City leek dat voordeel ondanks veel balbezit niet uit te buiten, maar in blessuretijd sloeg middenvelder Rodri alsnog toe door van dichtbij raak te schieten.

Dankzij de sterke serie gaat City riant aan kop in Engeland. De voorsprong op nummer twee Chelsea, dat deze speelronde nog wel in actie moet komen, is elf punten.

Arsenal is op achttien punten van de koploper de nummer vier. Bij 'The Gunners' verving Albert Stuivenberg de met het coronavirus besmette Mikel Arteta als hoofdcoach op de bank.

