Manchester City heeft zaterdag op de valreep de elfde overwinning op rij geboekt in de Premier League. De ploeg van manager Josep Guardiola leek genoegen te moeten nemen met een gelijkspel bij Arsenal, maar in de extra tijd werd alsnog met 1-2 gewonnen.

Op bezoek in het Emirates Stadium kwam City na een half uur op achterstand door een doelpunt van Bukayo Saka. Vroeg in de tweede helft herstelde Riyad Mahrez het evenwicht door een penalty te benutten.

Vlak daarna moest Arsenal met tien man verder omdat verdediger Gabriel in enkele minuten tijd twee keer geel en dus rood kreeg. City leek dat voordeel ondanks veel balbezit niet uit te buiten, maar in blessuretijd sloeg middenvelder Rodri alsnog toe door van dichtbij raak te schieten.

Dankzij de sterke serie gaat City riant aan kop in Engeland. De voorsprong op nummer twee Chelsea, dat deze speelronde nog wel in actie moet komen, is elf punten.

Arsenal is op achttien punten van de koploper de nummer vier. Bij 'The Gunners' verving Albert Stuivenberg de met het coronavirus besmette Mikel Arteta als hoofdcoach op de bank.

Later op de dag staan nog twee Premier League-wedstrijden op het programma. Om 16.00 uur is de aftrap bij Watford-Tottenham Hotspur en om 18.30 uur begint Crystal Palace-West Ham United.

Albert Stuivenberg had de leiding bij Arsenal. Albert Stuivenberg had de leiding bij Arsenal. Foto: EPA

