Feyenoord heeft in samenwerking met supportersvereniging FSV De Feijenoorder een inzamelingsactie opgezet voor de familie van de overleden oud-speler Christian Gyan. Supporters kunnen via een speciaal daarvoor opgezet platform geld doneren.

"Met de donatiecampagne willen Feyenoord en FSV De Feijenoorder supporters de kans bieden om geld te doneren en daarmee de nabestaanden financieel te ondersteunen in deze zware tijd", meldt Feyenoord vrijdag op de website. "Het bedrag dat wordt opgehaald, komt ten goede aan de uitvaartkosten en de zorg voor het gezin dat Gyan achterlaat."

Gyan overleed afgelopen woensdag op 43-jarige leeftijd. De Ghanees leed aan kanker en was al enige tijd ongeneeslijk ziek.

Gyan kwam van 1997 tot 2007 uit voor Feyenoord. De oud-verdediger veroverde in 2002 de UEFA Cup met de Rotterdammers en groeide in De Kuip uit tot publiekslieveling.

Na zijn profloopbaan kampte Gyan met epilepsie en belandde hij in de financiële problemen. In het najaar van 2017 startten supporters van Feyenoord een inzamelingsactie, die 35.500 euro opleverde.

In november van dit jaar werd bekend dat Gyan ongeneeslijk ziek was, al bleef de voormalige rechtsback zelf positief. "Ik voel me goed en ga niet dood", schreef hij begin deze maand nog op Facebook.