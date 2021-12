Liverpool wordt nog altijd geteisterd door het coronavirus. Volgens manager Jürgen Klopp zijn weer drie spelers van de Engelse topclub met het virus besmet geraakt, al wilde hij geen namen prijsgeven.

Naast de drie spelers zouden ook enkele stafleden COVID-19 onder de leden hebben. Aanvullende PCR-tests wezen vrijdag uit dat de 'verdachte' testuitslagen kloppen.

Eerder deze maand testten Virgil van Dijk, Fabinho, Curtis Jones en Thiago Alcântara positief op het coronavirus. Het kwartet keerde afgelopen weekend terug op de club. Met Van Dijk en Fabinho weer in de basis ging Liverpool dinsdag met 1-0 onderuit bij Leicester City.

"We hebben geen uitbraak gehad in de zin dat er tien, vijftien of twintig spelers tegelijkertijd zijn besmet. Bij ons komen er steeds een paar gevallen bij", zei Klopp vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de topper tegen Chelsea van zondag op Stamford Bridge.

"We hebben nu drie nieuwe besmettingen in de spelersgroep en nog een paar in de staf", aldus Klopp, die weigerde met namen te komen. Wel viel op dat Roberto Firmino en Alisson Becker donderdag niet meetrainden.

Liverpool vooralsnog niet van plan uitstel aan te vragen

Volgens Klopp is Liverpool vooralsnog niet van plan om uitstel aan te vragen voor de uitwedstrijd tegen Chelsea. "Maar we weten het eigenlijk nog niet. Dit voelt allemaal een beetje als een loterij. Je moet wachten op het resultaat. We weten niet hoe de situatie over enkele uren is."

Liverpool bezet op dit moment de derde plaats in de Premier League. Chelsea staat tweede met een punt meer dan 'The Reds', maar heeft ook een wedstrijd meer gespeeld. Manchester City gaat riant aan kop.

