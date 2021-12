Vitesse komt na de jaarwisseling definitief uit in de knock-outfase van Conference League. Tottenham Hotspur is niet in hoger beroep gegaan om de eigen uitschakeling aan te vechten, waardoor de Arnhemmers voor het eerst in de clubhistorie overwinteren in Europa.

Vitesse sloot de groepsfase van de Conference League begin deze maand af met een 3-1-zege op het Sloveense NS Mura en eindigde met tien punten als tweede in de poule. Tottenham had de UEFA verzocht de laatste groepswedstrijd tegen Stade Rennais uit te stellen, omdat acht spelers positief waren getest op het coronavirus.

Vanwege het drukke speelschema kon er geen nieuwe speeldatum gevonden worden. De UEFA besloot Tottenham een kleine twee weken geleden een reglementaire 0-3-nederlaag tegen Stade Rennais toe te kennen, waardoor de Premier League-club uitgeschakeld was.

Tottenham reageerde woedend op het besluit van de UEFA. "Het is oneerlijk. We verdienen het om voor kwalificatie op het veld te spelen en niet op deze manier. Ik ben erg teleurgesteld, want iedereen kent het probleem", zei coach Antonio Conte.

De 'Spurs' overwogen dan ook juridische stappen te ondernemen om de uitschakeling aan te vechten. Vitesse laat vrijdag echter weten dat de Engelse club geen beroep heeft aangetekend.

Hierdoor speelt Vitesse in de tussenronde van de Conference League tegen Rapid Wien. De heenwedstrijd in Oostenrijk wordt op 17 februari gespeeld en de return in Arnhem is een week later.