Het coronavirus blijft de Premier League-clubs voorlopig teisteren. Na vele andere duels is nu ook de wedstrijd tussen Southampton en Newcastle United van aanstaande zondag afgelast vanwege coronabesmettingen.

Newcastle gaat al langer gebukt onder een corona-uitbraak binnen de club. 'The Magpies' zouden donderdagavond een uitwedstrijd tegen Everton spelen, maar vanwege de vele besmettingen werd dat duel uitgesteld.

Aangezien Newcastle United geen dertien veldspelers én een doelman op de been kan brengen, besloot de Premier League vrijdag ook het duel met Southampton te staken. Daardoor staan er zondag niet vijf, maar vier wedstrijden op het programma.

De volgende wedstrijd van Newcastle is over acht dagen, als de laagvlieger in de Premier League in de FA Cup tegen Cambridge United speelt.

Niet alleen Newcastle United worstelt met een nieuwe uitbraak van COVID-19, want er zijn in de afgelopen weken legio duels afgelast. Deze week werden onder meer Arsenal-Wolverhampton Wanderers en Leeds United-Aston Villa uitgesteld.

"We zijn ons ervan bewust dat het uitstellen van wedstrijden voor teleurstelling zorgt bij supporters. We begrijpen hun frustraties, maar helaas moeten we soms op korte termijn ingrijpen. Veiligheid is onze eerste prioriteit", schrijft de Premier League in een verklaring.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League