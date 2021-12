Chelsea-manager Thomas Tuchel is niet te spreken over de uitspraken die Romelu Lukaku in een interview met Sky Italia heeft gedaan. De Belgische spits zegt ongelukkig te zijn bij de Londenaren en op korte termijn terug te willen keren bij Internazionale.

"Dit vinden we niet prettig, want het brengt onrust naar de club en dat willen we niet", zei Tuchel vrijdag op zijn persconferentie. "Dit helpt daar niet bij. Als je zo'n grote speler als Romelu bent, moet je weten hoe breed bepaalde uitspraken uitgemeten kunnen worden."

De 28-jarige Lukaku maakte afgelopen zomer voor circa 115 miljoen euro de overstap van Internazionale naar Chelsea, maar zijn terugkeer op Stamford Bridge is nog geen groot succes. De Belg miste door blessureleed en een coronabesmetting de nodige duels en was vooral eerder dit seizoen niet altijd verzekerd van een basisplaats.

"Ik kan niet zeggen dat ik gelukkig ben met de huidige situatie bij Chelsea", zei Lukaku onder meer in het veelbesproken interview. "Tuchel heeft gekozen voor een ander systeem. Ik ben daar niet blij mee, maar ik mag niet opgeven en moet hard blijven werken. Dat past bij een professional."

Romelu Lukaku en Thomas Tuchel lijken niet op goede voet met elkaar te staan. Foto: Getty Images

Tuchel vreest dat woorden uit hun verband zijn gerukt

Tuchel, die Lukaku in de laatste twee Premier League-duels een basisplek gaf én in beide wedstrijden zag scoren, zegt het lastig te vinden om de woorden van Lukaku te wegen. De Duitser sluit niet uit dat de woorden van de Belg uit hun verband zijn gerukt.

"Jullie weten ook dat het makkelijk is om zinnen uit de context te halen en mooie koppen te maken, waardoor de tekst geen goede afspiegeling is van de uitspraken die zijn gedaan. We zullen proberen te begrijpen wat Romelu heeft gezegd, want zijn woorden stroken niet met de instelling die hij hier toont", aldus Tuchel.

Lukaku uitte in het interview met Sky Italia niet alleen zijn onvrede over zijn situatie bij Chelsea, maar sprak ook zijn wens uit om binnen afzienbare tijd terug te keren bij Internazionale. "En dan niet op het einde van mijn carrière, maar wanneer ik nog top ben. Ik wil nog prijzen pakken met Inter", aldus de 101-voudig international.

Chelsea speelt zondag in de Premier League de topper tegen Liverpool. Drie dagen later wacht een krachtmeting met Tottenham Hotspur in de halve finales van de League Cup.