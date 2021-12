Manchester City-verdediger João Cancelo is donderdagavond gewond geraakt bij een inbraak in zijn huis in Manchester. De Portugees, die zich verzette tegen de criminelen, heeft een wond boven zijn rechterwenkbrauw.

"Ik ben aangevallen door vier lafaards die mij hebben verwond en een poging deden om mijn familie pijn te doen. Dit is wat er gebeurt als je je verzet", schrijft de 27-jarige Cancelo bij een foto van zijn verwonde gezicht op Instagram.

"De dieven zijn erin geslaagd om alle sieraden mee te nemen en mij in deze staat achter te laten. Ik kan niet begrijpen dat er mensen zijn met zulke bedoelingen. Het belangrijkste is dat mijn familie oké is. Ik heb al veel obstakels gehad in mijn leven, dit is er gewoon weer één die ik moet overwinnen.

Manchester City laat in een verklaring weten "geschokt en ontzet" te zijn door de inbraak in het huis van Cancelo en zijn gezin. "João en zijn familie worden gesteund door de club. De politie heeft dit zeer serieuze incident inmiddels in onderzoek."

Cancelo kwam een dag voor de inbraak nog negentig minuten in actie in de Premier League-wedstrijd tegen Brentford (0-1-zege). De Portugees is normaal gesproken verzekerd van een basisplek onder manager Josep Guardiola.

Het is nog niet duidelijk of Cancelo op Nieuwjaarsdag in actie kan komen als Manchester City een uitwedstrijd tegen Arsenal speelt.