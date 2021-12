Interim-manager Ralf Rangnick heeft donderdagavond een uitstekend gevoel overgehouden aan de 3-1-overwinning van Manchester United op Burnley. Vooral de eerste helft, waarin 'The Red Devils' drie keer scoorden, kon de Duitser bekoren.

"Of dit onze beste eerste helft was sinds ik bij de club ben? In aanvallend opzicht zou ik zeggen: ja. Telkens als we de bal op de helft van Burnley hadden, deden we precies wat we moesten doen. We vonden de juiste mensen en ruimtes en passeerden spelers in een-tegen-eensituaties", zei een tevreden Rangnick tegen Sky Sports.

Na 35 minuten leidde United al met 3-0 door een goal van Scott McTominay, een eigen doelpunt van Ben Mee en een treffer van Cristiano Ronaldo. Burnley maakte voor rust nog wel de eretreffer, maar echt spannend werd het niet meer op Old Trafford.

"Ondanks de controle gaven we toch weer een doelpunt weg. Als de bal op onze helft is, is er nog altijd ruimte voor verbetering", benadrukte Rangnick, die ten opzichte van het duel met Newcastle United (2-2) van afgelopen maandag liefst zes wijzigingen aanbracht.

Cristiano Ronaldo pikte zijn doelpunt mee tegen Burnley. Foto: Getty Images

Rangnick blij met keuzes, Van de Beek negentig minuten op bank

Donny van de Beek zag vanaf de bank lijdzaam toe hoe andere spelers een kans kregen. Het laatste optreden van de Nederlander dateert van 11 december, toen hij twee minuten voor tijd in mocht vallen tegen Norwich City (0-1-zege).

Rangnick lijkt geen spijt te hebben van zijn keuzes en het wederom passeren van Van de Beek. "We wisten dat het niet makkelijk zou worden tegen Burnley, vooral in fysiek opzicht. Daarom wilde ik graag frisse spelers in het veld hebben. De wijzigingen sorteerden effect. De juiste spelers stonden op de goede posities."

Door de overwinning sluit Manchester United het kalenderjaar af op de zesde plek. Het verschil met nummer vier Arsenal - de top vier plaatst zich voor de Champions League - is vier punten en United heeft een duel minder gespeeld dan 'The Gunners'.

