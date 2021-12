Manchester United heeft donderdag het kalenderjaar met een simpele overwinning afgesloten. De ploeg van manager Ralf Rangnick rekende in eigen huis al in de eerste helft af met laagvlieger Burney: 3-1.

De openingsfase leverde kansen voor beide ploegen op. Na enkele uitbraken van Burnley was het Cristiano Ronaldo die in de zesde minuut de score had moeten openen. De Portugees schoot over, maar gaf twee minuten later wel de assist bij de openingstreffer van Scott McTominay: 1-0.

Manchester United - dat met zes andere spelers begon ten opzichte van het laatste competitie-duel met Newcastle United (1-1) - kwam nog binnen het half uur op een 2-0-voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Ben Mee. De verdediger werkte de bal in eigen doel na een inzet van Jadon Sancho.

Ronaldo was zichtbaar opzoek naar zijn doelpunt. De Portugees stond sinds zijn goal op 12 november op bezoek bij Norwich City droog in de Premier League. In de 35e minuut kwam hij met een simpele intikker op het scorebord. De aanvaller stond op de goede plek om in de rebound na een schot van McTominay binnen te schieten.

Nog in de eerste helft deed de 34-jarige Aaron Lennon iets terug namens de bezoekers op Old Trafford, waar er in de tweede helft weinig meer te beleven was. De vele wisselingen bij United zorgden er niet voor dat Donny van de Beek speelminuten kreeg. Bij de bezoekers viel Erik Pieters in de slotfase in.

Door de eenvoudige zege sluit Manchester United het kalenderjaar af als nummer zes van de Premier League. Maandag speelt de ploeg van manager Rangnick alweer thuis tegen Wolverhampton Wanderers.

