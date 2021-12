Romelu Lukaku heeft zijn ongenoegen geuit over zijn situatie bij Chelsea. De Belgische spits is ongelukkig bij de Londenaren en hoopt op termijn terug te keren naar Internazionale, de club waar hij deze zomer vandaan kwam.

"Ik hoop ooit opnieuw voor Internazionale te spelen, en niet op het einde van mijn carrière, maar wanneer ik nog top ben. Ik wil samen nog prijzen pakken", zegt de 28-jarige Lukaku in gesprek met Sky Sports Italia.

Lukaku denkt met weemoed terug aan zijn tijd bij de Italiaanse topclub, waarvoor hij twee seizoenen speelde. Hij was met 24 competitiedoelpunten een van de grote uitblinkers in het elftal dat vorig seizoen de eerste landstitel in elf jaar binnenhaalde.

Na het behalen van de scudetto beloofde de Belg dat hij zou blijven, maar ondanks die belofte vertrok hij voor 115 miljoen euro naar zijn oude werkgever Chelsea. Vanwege financiële problemen besloot de club uit Milaan mee te werken aan de terugkeer.

"Ik denk dat alles afgelopen zomer niet is gegaan zoals het had moeten gaan. Hoe ik vertrok bij Inter en hoe ik communiceerde met de fans, dat zit me dwars", erkent Lukaku.

"Ik houd van Italië en draag Inter in mijn hart. Ik wil me verontschuldigen bij de Inter-fans aanbieden, want ze hebben mij en mijn familie altijd goed behandeld. Ik had het anders moeten aanpakken en eerst met de fans moeten spreken."

Romelu Lukaku viert een treffer in het shirt van Internazionale. Romelu Lukaku viert een treffer in het shirt van Internazionale. Foto: Getty Images

'Tuchel heeft gekozen voor ander systeem'

Lukaku keerde afgelopen zomer met grote verwachtingen terug op Stamford Bridge, waar hij het in zijn eerste periode niet wist waar te maken. Hij kampte het afgelopen half jaar met twee blessures en kon mede daardoor niet uitblinken.

"Fysiek ben ik nu in orde, ik voel me zelfs beter dan voorheen. Dat heb ik ook te danken aan mijn tijd bij Internazionale", zegt de spits. "Maar ik kan niet zeggen dat ik gelukkig ben met de huidige situatie bij Chelsea."

"Tuchel heeft gekozen voor een ander systeem. Ik ben daar niet blij mee, maar ik mag niet opgeven en moet hard blijven werken. Dat past bij een professional."

Lukaku kwam in de laatste twee Premier Legue-wedstrijden wel tot scoren voor Chelsea, dat in de competitie na twintig wedstrijden op een ruime achterstand staat. Koploper Manchester City heeft acht punten meer dan de Champions League-winnaar van afgelopen seizoen.

