Chelsea heeft ondanks het winnen van de Champions League vorig seizoen dieprode cijfers geschreven. De Premier League-club leed een verlies van 173 miljoen euro, 50 miljoen euro meer dan een jaar eerder.

Chelsea boekte wel een hogere omzet, maar verloor veel inkomsten door het spelen van wedstrijden zonder publiek en tegenvallende cijfers bij de verkoop van spelers.

Daar komt bij dat het boekjaar loopt tot 30 juni 2021, waardoor de aankoop van Romelu Lukaku voor ongeveer 115 miljoen euro niet is opgenomen in het financiële overzicht. Daarin staat voor 190 miljoen euro aan transferuitgaven, terwijl er voor maar 57 miljoen euro werd verkocht.

De 111 miljoen euro die de succesvolle Europese campagne Chelsea vorig seizoen opbracht, is wel meegenomen in de berekeningen.

Chelsea won de Champions League door Manchester City in de finale met 1-0 te verslaan. Foto: ANP

Ook Barcelona en Juventus gingen diep in het rood

Chelsea is zeker niet de enige Europese grootmacht die financieel zwaar lijdt onder de coronacrisis. FC Barcelona noteerde een recordverlies van 481 miljoen euro en Juventus ging voor 210 miljoen euro in het rood.

Momenteel staat Chelsea op de tweede plaats in de Premier League, maar de eerste landstitel sinds 2017 is ver weg. De achterstand op koploper Manchester City bedraagt liefst acht punten.

In de jacht op titelprolongatie in de Champions League moet de ploeg van trainer Thomas Tuchel in de achtste finales zien af te rekenen met Lille OSC.

