Jon Dahl Tomasson vertrekt na twee jaar als trainer van Malmö FF, zo heeft hij donderdag bekendgemaakt. De Zweedse topclub wilde graag verder met de oud-Feyenoorder, die met zijn vertrek de deur openzet voor een nieuw avontuur.

"Het was een moeilijke beslissing om afscheid te nemen, maar tegelijkertijd houd ik er een goed gevoel aan over. Ik heb het gevoel dat ik met Malmö FF in de top ben gekomen en de club in een unieke positie achterlaat", aldus de 45-jarige Tomasson op de clubsite van Malmö.

De Deen werd begin 2020 aangesteld bij Malmö en leidde de Zweedse topclub twee keer naar het landskampioenschap. Ook bereikte hij met Malmö dit jaar voor het eerst sinds 2015 de groepsfase van de Champions League. In een poule met Juventus, Chelsea en FC Zenit haalden de Zweden één punt.

Nu zijn tweede seizoen voorbij is (in Zweden loopt de competitie van het begin tot het eind van het kalenderjaar), vindt Tomasson het tijd voor een volgende stap.

"Jon heeft ons verteld Malmö te willen verlaten en na overleg hebben we besloten uit elkaar te gaan", zegt technisch directeur Daniel Andersson. "Natuurlijk is het jammer. Het was echt een succesvol avontuur en we hebben altijd goed samengewerkt."

Tomasson werd gelinkt aan Heerenveen

Eerder deze maand werd Tomasson gelinkt aan sc Heerenveen, waar hij van 1994 tot 1997 doorbrak als speler. In Friesland zou hij Johnny Jansen moeten opvolgen.

Algemeen directeur Ferry de Haan sprak de geruchten onlangs tegen en zei met Jansen in gesprek te gaan. Het contract van Jansen in het Abe Lenstra Stadion loopt nog tot medio 2022.

Tomasson was al trainer in Nederland bij Excelsior en Roda JC, waarmee hij in 2014 degradeerde uit de Eredivisie. Vervolgens was de 112-voudig international assistent-coach van Vitesse.