De veelbesproken scheidsrechter Felix Zwayer fluit voorlopig geen wedstrijden van Borussia Dortmund. De scheidsrechtersbaas van de Duitse voetbalbond heeft dat besloten naar aanleiding van Zwayers optreden tijdens de topper tussen Dortmund en Bayern München (2-3) van begin december.

Scheidsrechtersbaas Lutz Michael Fröhlich zegt donderdag tegen Kicker dat het verstandig is dat Zwayer voorlopig geen duels van Dortmund leidt. Hij zei er niet bij hoelang die periode duurt.

"Naar mijn mening is het in dit geval voor alle partijen niet verstandig om direct weer met elkaar te maken te krijgen", aldus Fröhlich. "Daar moet even wat tijd overheen gaan."

Robert Lewandowski maakte in de 77e minuut van Dortmund-Bayern de winnende treffer vanuit een strafschop, die Bayern kreeg na hands van Mats Hummels. Dortmund-trainer Marco Rose reageerde woedend op de beslissing van de scheidsrechter en werd met een rode kaart weggestuurd.

Middenvelder Jude Bellingham verwees in een interview vlak na de wedstrijd naar een matchfixingzaak waar de inmiddels veertigjarige Zwayer in 2005 bij betrokken was. De jonge Engelsman kreeg een boete van 40.000 euro voor zijn uitspraken.

Zwayer liet begin deze maand weten dat hij met Bellingham in gesprek wilde, maar Dortmund werkte daar niet aan mee. Het stond de club niet aan dat het verzoek van de scheidsrechter in de media terecht was gekomen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga