Opnieuw zijn spelers van FC Barcelona besmet met het coronavirus. Sergiño Dest, Philippe Coutinho en Abde Ezzalzouli zijn positief getest, wat het aantal besmette spelers bij de Spaanse topclub op tien brengt. Ook bij Atlético Madrid is sprake van een corona-uitbraak.

Woensdag werd al bekend dat Barcelona-spelers Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti en Gavi het virus opgelopen hebben en eerder leverden coronatests bij Clément Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba en Alejandro Baldé al een positieve uitslag op.

De rest van de Barcelona-spelers, onder wie Frenkie de Jong, Luuk de Jong en de momenteel geblesseerde Memphis Depay, is vooralsnog negatief getest.

Trainer Xavi zal vanwege het grote aantal coronagevallen moeten puzzelen bij Barcelona. De eerstvolgende wedstrijd van de huidige nummer zeven van Spanje is zondag, wanneer de ploeg een uitwedstrijd tegen Real Mallorca wacht, dat ook te maken heeft met besmettingen in de selectie en staf.

Vooralsnog gaat de wedstrijd tegen Barcelona door. Een wedstrijd wordt pas afgelast als een club over vijf of minder spelers uit de A-selectie kan beschikken. Bij Barcelona is dat aantal nu negen.

Het door corona geteisterde FC Barcelona beleefde sportief gezien al een moeizame periode. Slechts een van de laatste vier competitiewedstrijden werd gewonnen.

Ook coronagevallen bij Madrileense topclubs

Barcelona is niet de enige Spaanse topclub die met een corona-uitbraak kampt. Atlético meldt donderdag dat coach Diego Simeone, Koke, Antoine Griezmann, Héctor Herrera en João Félix besmet zijn. Ze zijn er zondag niet bij tijdens de thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano.

Woensdag maakte Real Madrid bekend dat Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga, Federico Valverde en Vinícius Júnior het virus hebben opgelopen. Bij 'De Koninklijke' waren recent ook acht andere spelers besmet, maar zij zijn weer hersteld.

Koploper Real speelt zondag uit tegen Getafe. Courtois, Camavinga, Valverde en Vinícius zijn daar niet bij.

