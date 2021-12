Josep Guardiola vindt het onzin dat er door mensen al gesproken wordt over een titel van Manchester City, ook al won zijn ploeg woensdag al voor de tiende keer op rij in de Premier League. Volgens de manager is de weg naar het kampioenschap nog lang.

De reeks van City begon op 6 november met een 0-2-zege op Manchester United. In de afgelopen weken werden grote overwinningen geboekt op Leeds United (7-0), Newcastle United (0-4) en Leicester City (6-3) en woensdag werd Brentford met 0-1 verslagen.

"Maar er zijn nog 54 punten te verdelen. Bedankt iedereen voor de aardige woorden na weer een overwinning, maar ik ga er niet in mee dat het al beslist is, want Chelsea en Liverpool zijn meer dan buitengewoon", zei Guardiola na de winst op Brentford.

City vergrootte het gat met nummer twee Chelsea, dat thuis niet verder kwam dan 1-1 tegen Brighton & Hove Albion, naar acht punten. Liverpool geeft als nummer drie negen punten toe. Toch zegt dat volgens Guardiola allemaal nog weinig.

"De ene club is een Champions League-winnaar en de andere is de laatste jaren onze grote concurrent", zei hij. "Het gat is niet zozeer ontstaan doordat zij veel punten hebben laten liggen, maar doordat wij tien wedstrijden op rij hebben gewonnen."

Het duel met Brentford was voor City het laatste van 2021, maar de volgende wedstrijd laat niet lang op zich wachten: op Nieuwjaarsdag speelt de ploeg van Guardiola om 13.30 uur uit tegen Arsenal.

