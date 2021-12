De Poolse voetbalbond moet per direct op zoek naar een nieuwe bondscoach. Paulo Sousa vertrekt bij de tegenstander van Oranje in de Nations League en gaat aan de slag als trainer van de Braziliaanse topclub Flamengo.

De 51-jarige Sousa was nog geen jaar in dienst als bondscoach van Polen, waarmee hij afgelopen zomer geen succesvol EK beleefde. De nummer 27 van de FIFA-ranglijst werd in een groep met Zweden, Spanje en Slowakije al in de groepsfase uitgeschakeld.

"Als directie hebben we unaniem besloten om het contract met Sousa te beëindigen. Als onderdeel van de overeenkomst zal hij een vergoeding betalen die overeenkomt met de eisen van de bond", reageerde voorzitter Cezary Kulesza na een ingelaste vergadering op het vertrek van Sousa.

De voormalig trainer van Leicester City en Fiorentina maakte een paar uur na zijn contractontbinding bekend aan de slag te gaan bij Flamengo. Dat de Poolse bond het verzoek van Sousa inwilligt is opvallend, aangezien zondag nog werd gemeld dat de Portugees geen toestemming zou krijgen om zijn contract voortijdig te beëindigen.

Kulesza noemde het gedrag van Sousa "uiterst onverantwoordelijk" toen hij aangaf dat hij het contract bij de Poolse voetbalbond wilde ontbinden vanwege een aanbod van Flamengo. "Daarom heb ik het resoluut geweigerd", zei de voorzitter.

Polen wist zich niet niet rechtstreeks te plaatsen voor het WK van 2022 in Qatar en speelt in maart de play-offs. In de Nations League is Polen met België en Wales in de poule ingedeeld bij het Nederlands elftal.