Manchester City loopt in de Premier League steeds verder weg bij de concurrentie. De koploper won woensdag met 0-1 bij Brentford en heeft nu acht punten meer dan naaste belager Chelsea, dat thuis tegen Brighton & Hove Albion in blessuretijd een voorsprong verspeelde: 1-1.

De laatste speelronde van 2021 is Manchester City daarmee gunstig gezind. Dinsdag ging Liverpool al verrassend met 1-0 onderuit tegen Leicester City. 'The Reds' staan op de derde plaats met een achterstand van negen punten.

Met Nathan Aké in de basis boekte Manchester City bij Brentford, dat veertiende staat, een zakelijke uitzege. Al na een kwartier maakte Phil Foden het enige doelpunt. Hij scoorde van dichtbij na een assist van Kevin De Bruyne.

Vlak voor tijd leek de Belg met een vrije trap ook aan de basis te staan van de 0-2. Aymeric Laporte kopte raak, maar na het bekijken van de beelden bleek hij dat in buitenspelpositie te doen.

Voor Manchester City is het al de tiende competitiezege op rij. De laatste keer dat de ploeg van trainer Josep Guardiola punten liet liggen was eind oktober tegen Crystal Palace (0-2-verlies).

Teleurstelling bij de spelers van Chelsea na de late tegengoal. Teleurstelling bij de spelers van Chelsea na de late tegengoal. Foto: Getty Images

Goal Lukaku niet genoeg voor Chelsea

Bij Chelsea tegen Brighton leek Romelu Lukaku bij zijn rentree in de basis de matchwinner te worden. De Belg kopte na een half uur spelen raak uit een corner van Mason Mount, die Brighton-verdediger Joël Veltman net niet wist te onderscheppen.

Voor Lukaku was het de eerste keer in ruim twee maanden tijd dat hij weer eens in de basis stond. In de tussentijd kwakkelde de spits met een blessure en kreeg hij corona. Ook moest hij regelmatig genoegen nemen met invalbeurten.

De gelijkmaker kwam in de 91e minuut op naam van Danny Welbeck. De voormalig speler van Manchester United en Arsenal scoorde met het hoofd na een afgemeten voorzet van Marc Cucurella. Het wanhoopsoffensief van de thuisclub leverde vervolgens niets meer op.

Chelsea, waar Hakim Ziyech de hele wedstrijd op de bank bleef, presteert vooral in thuiswedstrijden al weken ondermaats. Van de laatste vijf competitiewedstrijden op eigen veld eindigden er vier in een gelijkspel.

