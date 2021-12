Chelsea heeft in de laatste wedstrijd van 2021 duur puntenverlies geleden. De Londenaren gaven woensdag thuis tegen Brighton & Hove Albion in blessuretijd een voorsprong uit handen: 1-1.

Lange tijd zag het ernaar uit dat Romelu Lukaku bij zijn rentree in de basis de matchwinner zou worden. De Belg kopte na een half uur spelen raak uit een corner van Mason Mount, die Brighton-verdediger Joël Veltman net niet wist te onderscheppen.

Voor Lukaku was het de eerste keer in ruim twee maanden tijd dat hij weer eens in de basis stond. In de tussentijd kwakkelde de spits met een blessure en kreeg hij corona. Ook moest hij regelmatig genoegen nemen met invalbeurten.

De gelijkmaker kwam in de 91e minuut op naam van Danny Welbeck. De voormalig speler van Manchester United scoorde met het hoofd na een afgemeten voorzet van Marc Cucurella. Het wanhoopsoffensief van de thuisclub leverde vervolgens niets meer op.

Chelsea, waar Hakim Ziyech de hele wedstrijd op de bank bleef, presteert vooral in thuiswedstrijden al weken ondermaats. Van de laatste vijf competitiewedstrijden op eigen veld eindigden er vier in een gelijkspel.

Ondanks de tegenvaller staat Chelsea nu wel alleen op de tweede plaats in de Premier League. De Londenaren hebben een punt meer dan Liverpool, dat dinsdag met 1-0 verloor bij Leicester City. Koploper Manchester City speelt momenteel uit tegen Brentford.

