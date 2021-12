Het overlijden van Christian Gyan op 43-jarige leeftijd is bij veel oud-ploeggenoten van Feyenoord hard aangekomen. Onder anderen Robin van Persie, Pierre van Hooijdonk en Bonaventure Kalou herdenken de Ghanees.

Kalou bracht het trieste nieuws woensdagmiddag als eerste. "Rust zacht mijn broeder. Je hebt hard gevochten. Mijn medeleven gaat uit naar Anita en de kinderen", schrijft de voormalige aanvaller, tussen 1997 en 2003 ploeggenoot van Gyan, op Instagram.

Ook Van Persie bewaart warme herinneringen aan de verdediger, die zich over de destijds jonge prof ontfermde. "Een mooie ziel wordt nooit vergeten. Je was er voor mij in de begindagen van mijn carrière en steunde me als een grote broer", twittert de 102-voudig international van Oranje.

Van Persie brak in 2002 door bij Feyenoord, waar Gyan toen al enkele jaren een publiekslieveling was. Ze wonnen in 2002 samen de UEFA Cup. "Ik zal voor altijd dankbaar zijn voor die herinneringen. Rust zacht Christian", zo besluit de voormalig topspeler zijn bericht.

'Hij was een waardevolle, stille kracht'

Pierre van Hooijdonk, in de UEFA Cup-finale tegen Borussia Dortmund (3-2) de grote man met twee goals, herinnert zich een bijeenkomst in 2019 voorafgaand aan een wedstrijd van Feyenoord. Een aantal spelers uit het elftal van 2002 was daar toen te gast.

"Toen was hij al erg ziek", zegt de oud-speler en tv-analyticus tegen Rijnmond. "Maar hij zei toen dat het allemaal goed kwam. Daar geloofde hij echt in. Hij was letterlijk en figuurlijk een waardevolle, stille kracht en voor mij onlosmakelijk verbonden aan het geloof."

Volgens oud-doelman Edwin Zoetebier was het onmogelijk om een hekel aan Gyan te hebben. "Hij was een vriendelijke jongen, een helpende hand. Maar Chris was ook echt een bikkelharde verdediger."

Feyenoord heeft op de website een online condoleanceregister geopend voor de speler die er tien jaar lang onder contract stond. Ook veel clubs, waaronder Ajax en AZ, betuigen op Twitter hun medeleven.