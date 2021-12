Feyenoord-cultheld Christian Gyan is woensdag op 43-jarige leeftijd overleden. De voormalige verdediger, die met de Rotterdammers in 2002 de UEFA Cup won, leed aan kanker en was ongeneeslijk ziek.

"Rust zacht, Christian Gyan. We zullen je nooit vergeten…", meldt Feyenoord op Twitter, vergezeld met een hartje. "Christian stond tien jaar onder contract in De Kuip en veroverde in die tijd vele harten van het legioen."

Gyan werd in 1997 vastgelegd door Feyenoord, dat hem eerst een korte periode stalde bij Excelsior. In het seizoen 1997/1998 maakte hij onder trainer Leo Beenhakker zijn debuut in de hoofdmacht. De Ghanees speelde in totaal 121 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij drie keer scoorde en vijf assists gaf.

Bij Feyenoord was Gyan niet altijd verzekerd van een basisplaats, maar als wisselspeler had hij toch een belangrijke rol. Met dank aan zijn inzet veroverde de bikkelharde verdediger de harten van de fans en kreeg hij de status van cultheld.

In het seizoen 1998/1999 won Gyan met Feyenoord de landstitel, iets wat de Rotterdamse club in 2017 pas weer lukte. In 1999 werd ook de Johan Cruijff Schaal veroverd, maar het grootste succes van Gyan met Feyenoord volgde in 2002.

Christian Gyan werd geroemd om zijn doorzettingsvermogen. Zo ook in de Klassieker tegen Ajax in 2004, toen hij ondanks een hoofdwond doorspeelde. Christian Gyan werd geroemd om zijn doorzettingsvermogen. Zo ook in de Klassieker tegen Ajax in 2004, toen hij ondanks een hoofdwond doorspeelde. Foto: Pro Shots

Gyan was basisspeler in gewonnen UEFA Cup-finale

Onder leiding van trainer Bert van Marwijk won Feyenoord dat jaar de UEFA Cup door Borussia Dortmund in de finale in De Kuip met 3-2 te verslaan. Gyan deed de hele wedstrijd mee als rechtervleugelverdediger.

Na zijn periode bij Feyenoord speelde Gyan, die twee keer aan Excelsior werd verhuurd, in Finland (TPS Turku en RoPS) en Wales (Wrexham). Hij kwam tot 23 interlands voor Ghana.

Na zijn profloopbaan kampte Gyan met epilepsie en belandde hij in de financiële problemen. In het najaar van 2017 startten supporters van Feyenoord een inzamelingsactie, die 35.500 euro opleverde. Daarnaast schreef Michel van Egmond een boek over Gyan, waarvan de opbrengst naar de oud-prof ging.

Het AD maakte in november van dit jaar bekend dat Gyan aan kanker leed en ongeneeslijk ziek was, al bleef de voormalige verdediger zelf positief. "Ik voel me goed en ga niet dood", schreef hij begin deze maand nog op Facebook.

Onder anderen oud-ploeggenoot Bonaventure Kalou staat stil bij het overlijden van Gyan. "Rust zacht mijn broeder. Je hebt hard gevochten. Mijn medeleven gaat uit naar Anita en de kinderen", schrijft de voormalige aanvaller op Instagram.