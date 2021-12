Arsenal-manager Mikel Arteta is positief getest op het coronavirus. De Spanjaard moet daardoor de kraker tegen Manchester City op Nieuwjaarsdag aan zich voorbij laten gaan.

Het is de tweede keer dat de 39-jarige Arteta positief op het coronavirus test. De coach raakte in maart 2020, aan het begin van de pandemie, ook al besmet. Hij was toen een van de eersten in het Engelse voetbal die het virus onder de leden had.

Ruim anderhalf jaar later is de Premier League opnieuw in de ban van het coronavirus. Door een nieuwe uitbraak werden onlangs meerdere wedstrijden afgelast. Arsenal zou dinsdag tegen Wolverhampton Wanderers spelen, maar dat duel werd uitgesteld vanwege de vele besmettingen bij 'The Wolves'.

Arteta mist door zijn nieuwe besmetting zaterdag het weerzien met zijn oude club Manchester City. De voormalige middenvelder was tussen 2016 en 2019 bij 'The Citizens' de rechterhand van manager Josep Guardiola voordat hij in december 2019 manager bij Arsenal werd.

Arsenal won de laatste vier wedstrijden in de Premier League en bezet de vierde plek, die aan het einde van het seizoen recht geeft op een ticket voor de Champions League. Het verschil met koploper Manchester City is twaalf punten.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League