John Terry keert na 4,5 jaar terug bij Chelsea. De oud-topverdediger en clubicoon gaat zich bij de zesvoudig landskampioen bezighouden met de ontwikkelingen en begeleiding van jonge spelers.

Terry maakte in 1998 zijn profdebuut bij Chelsea en speelde er vrijwel zijn gehele carrière. De inmiddels 41-jarige Engelsman won onder meer de Champions League, de Europa League en vijf landstitels met de club. In totaal kwam hij tot ruim zevenhonderd wedstrijden en zeventien prijzen bij 'The Blues'.

In de zomer van 2017 vertrok Terry na negentien seizoenen bij Chelsea en tekende hij transfervrij bij Aston Villa, waar hij een jaar later een punt achter zijn spelersloopbaan zette en verder ging als assistent-manager. Afgelopen zomer vertrok hij bij de club uit Birmingham.

Bij Chelsea gaat Terry spelers en coaches in de jeugdopleiding adviseren. "Het spreekt voor zich dat zijn ervaring als speler van wereldklasse en als assistent-manager van onschatbare waarde zal zijn voor iedereen", zegt Neil Bath, hoofd jeugdopleiding van Chelsea.

"Hij zal een geweldige mentor zijn voor onze spelers en een fantastische aanwinst voor onze technische staf. We kunnen niet wachten tot hij aan de slag gaat."

De hoofdmacht van Chelsea, die wordt geleid door manager Thomas Tuchel, staat halverwege het seizoen op de derde plek in de Premier League. Alleen Manchester City en Liverpool staan er beter voor.

John Terry pakte zeventien prijzen met Chelsea. Foto: ANP

