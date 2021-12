Virgil van Dijk vindt dat Liverpool de pijnlijke nederlaag van dinsdagavond tegen Leicester City (1-0) volledig aan zichzelf te wijten heeft. De verdediger, die hersteld is van een coronabesmetting en na wekenlange afwezigheid zijn rentree maakte, weet dat 'The Reds' beter moeten spelen om kans te blijven houden op het kampioenschap.

"Iedereen bij ons moet in de spiegel kijken. Leicester City verdiende de overwinning, maar dat komt volledig door ons. We waren simpelweg niet goed genoeg", zei Van Dijk in het King Power Stadium tegen Amazon Prime.

Liverpool was de betere ploeg en had na zestien minuten op voorsprong moeten komen, maar Mohamed Salah zag zijn strafschop gestopt worden en kopte in de rebound op de lat. Ademola Lookman zorgde er na een uur spelen voor dat het enige schot op doel van Leicester City wél raak was.

"Hij kreeg iets te veel ruimte van ons en we lieten hem daardoor in zijn kracht komen", baalde Van Dijk. "Lookman is een goede dribbelaar en helaas ging zijn schot erin. Natuurlijk creëerde Leicester niet veel, maar ze waren wel vaak gevaarlijk in de omschakeling. Zij kunnen trots zijn op wat ze hebben laten zien tegen ons."

Leicester City wist Liverpool te verrassen in het King Power Stadium. Foto: Getty Images

Van Dijk vreest nog niet voor titelkansen

Leicester City bezorgde Liverpool pas de tweede nederlaag van het seizoen - West Ham United won begin november met 3-2 - en zorgde ervoor dat de ploeg van manager Jürgen Klopp weinig steken meer kan laten vallen in de strijd om de landstitel. Het oppermachtige Manchester City heeft nu al zes punten meer.

"We zijn pas in december", counterde Van Dijk toen het over de titelkansen van Liverpool ging. "Door de uitbraak van COVID-19 en de vele blessures bij teams kan het echt nog alle kanten op. Het heeft voor ons nu geen zin om naar andere ploegen te kijken. Wij moeten onszelf snel gaan verbeteren."

Klopp lijkt zich iets meer zorgen te maken dan zijn verdediger. "Het gat met Manchester City is groot. Het was niet ons plan om ze zo veel ruimte te geven. Als we zo spelen als vanavond, dan mogen we niet eens denken aan het kampioenschap. Deze wedstrijd was 'wow', maar niet op een positieve manier."

Liverpool heeft niet veel tijd om stil te staan bij de nederlaag bij Leicester City, want zondag wacht al de zware uitwedstrijd tegen Chelsea. Manchester City kan de voorsprong op de ploeg van Van Dijk woensdagavond tot negen punten vergroten door te winnen bij Brentford.

