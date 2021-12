De wedstrijd tussen Everton en Newcastle United in de Premier League van donderdag is uitgesteld. Newcastle kan door coronabesmettingen, een schorsing en blessures niet genoeg spelers op de been brengen.

"Het bestuur heeft voorafgaand aan de wedstrijd een besluit genomen om duidelijkheid te geven aan de getroffen clubs en hun fans. We bieden onze excuses aan voor het ongemak en de verstoring van de feestelijke plannen van de supporters", schrijft het bestuur van de Premier League in een verklaring.

Newcastle kan niet beschikken over het minimaal vereiste aantal spelers (dertien veldspelers en één keeper) en diende daarom een formeel verzoek in om het duel uit te stellen.

'The Magpies' kwamen maandag nog in actie en hielden knap stand tegen Manchester United (1-1). In het duel op St. James' Park vielen Callum Wilson, Ryan Fraser en Allan Saint-Maximin geblesseerd uit. Javier Manquillo kreeg zijn vijfde gele kaart en is wegens een schorsing niet beschikbaar.

De afgelopen periode werden meerdere duels in Engeland uitgesteld vanwege coronabesmettingen en aanhoudend blessureleed. Vorig week meldde de Premier League nog een recordaantal van 103 positieve coronatests van spelers en stafleden.

Arsenal-Wolverhampton Wanderers en Leeds United-Aston Villa gingen dinsdag niet door. Ook op de traditionele Boxing Day-speeldag werden door een tekort aan beschikbare spelers drie duels afgelast.

