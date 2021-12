Tottenham Hotspur is er dinsdag niet in geslaagd om de goede serie van de afgelopen weken in de Premier League een vervolg te geven. De Londenaren bleven op bezoek bij Southampton steken op 1-1.

Tottenham Hotspur keek halverwege de eerste helft tegen een achterstand aan door een doelpunt van James Ward-Prowse. Nadat Southampton-verdediger Mohammed Salisu zijn tweede gele kaart had gekregen en Harry Kane de toegekende penalty had benut (1-1), leek het toch nog goed te komen.

De 'Spurs' jaagden in de tweede helft vol op de winnende 1-2, maar die goal viel niet. Kane leek wel te scoren, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Ook het slotoffensief leverde geen doelpunt meer op. Steven Bergwijn ontbrak in de selectie van Tottenham.

Tottenham, dat nog wel ongeslagen is onder de nieuwe trainer Antonio Conte, staat nu zesde in de Premier League met vijf punten achterstand op nummer vier Arsenal. De aartsrivaal uit Londen speelde wel twee wedstrijden meer.

Verder won West Ham United, dat nu vijfde staat, met 1-4 op bezoek bij Watford en versloeg Crystal Palace hekkensluiter Norwich City met 3-0. Bij Norwich ontbrak Tim Krul. Jaïro Riedewald bleef op de bank bij Palace.

Om 21.00 uur staat Leicester City-Liverpool op het programma. Arsenal-Wolverhampton Wanderers en Leeds United-Aston Villa gingen dinsdag niet door vanwege de vele coronabesmettingen in de Premier League.

