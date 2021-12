Liverpool heeft dinsdag een pijnlijke nederlaag geleden in de Premier League. 'The Reds' hadden Virgil van Dijk weer terug in het elftal, maar verloren op bezoek bij Leicester City met 1-0. Ruim een week geleden had Liverpool nog na penalty's van Leicester gewonnen in de League Cup.

Ademola Lookman werd de matchwinner voor Leicester City. De 24-jarige aanvaller viel in de tweede helft in en scoorde binnen drie minuten. Hij werd na een klein uur spelen aangespeeld door Kiernan Dewsbury-Hall en schoot de bal langs Van Dijk in de korte hoek.

Bij Liverpool was Mohamed Salah de schlemiel. De topschutter mocht na een kwartier spelen bij een 0-0-stand aanleggen vanaf 11 meter. De penalty werd gestopt door Leicester City-doelman Kasper Schmeichel en tot overmaat van ramp kopte Salah de rebound op de lat.

Liverpool kreeg in de hele wedstrijd de betere kansen, maar ook Alex Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson, Diogo Jota, Sadio Mané en Van Dijk hadden het vizier niet op scherp staan. Vooral Mané liet vlak voor de 1-0 van Leicester een enorme kans liggen.

Van Dijk maakte zijn rentree bij Liverpool, maar kon zijn ploeg ook niet aan een goed resultaat helpen. De dertigjarige Nederlander moest de laatste drie competitiewedstrijden missen door een coronabesmetting.

Door de nederlaag heeft Liverpool een achterstand van zes punten op koploper Manchester City. De ploeg van manager Jürgen Klopp staat nog wel tweede, maar heeft net als Chelsea 41 punten na negentien wedstrijden.

Tiental Southampton houdt stand tegen Tottenham

Tottenham Hotspur slaagde er eerder op de dag niet in om de goede serie van de afgelopen weken in de Premier League een vervolg te geven. De Londenaren bleven op bezoek bij Southampton steken op 1-1.

Tottenham keek halverwege de eerste helft tegen een achterstand aan door een doelpunt van James Ward-Prowse. Nadat Southampton-verdediger Mohammed Salisu zijn tweede gele kaart had gekregen en Harry Kane de toegekende penalty had benut (1-1), leek het toch nog goed te komen.

De 'Spurs' jaagden in de tweede helft vol op de winnende 1-2, maar die goal viel niet. Kane leek wel te scoren, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Ook het slotoffensief leverde geen doelpunt meer op. Steven Bergwijn ontbrak in de selectie van Tottenham.

Verder won West Ham United, dat nu vijfde staat, met 1-4 op bezoek bij Watford en versloeg Crystal Palace hekkensluiter Norwich City met 3-0. Bij Norwich ontbrak Tim Krul. Jaïro Riedewald bleef op de bank bij Palace.

Arsenal-Wolverhampton Wanderers en Leeds United-Aston Villa gingen dinsdag niet door vanwege de vele coronabesmettingen in de Premier League. Later op de avond werd bekend dat Everton-Newcastle United van donderdag om die reden ook is geannuleerd.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Premier League