Benfica heeft dinsdag afscheid genomen van trainer Jorge Jesus. De tegenstander van Ajax in de achtste finales van de Champions League laat weten dat het besluit "na goed onderling overleg" is genomen.

Het ontslag van de 67-jarige Jesus is geen enorme verrassing. De trainer stond al langer onder druk vanwege tegenvallende resultaten. Na de bekernederlaag tegen FC Porto (3-0) van vorige week ging het helemaal mis: Jesus kreeg ruzie met zijn spelersgroep omdat hij aanvoerder Pizzi uit de selectie had gezet. Dat kostte hem uiteindelijk zijn baan.

Jesus was bezig aan zijn tweede periode bij Benfica, dat vorig seizoen als derde eindigde in de competitie. Tussen 2009 en 2015 was de trainer een stuk succesvoller met Benfica. De club werd drie keer kampioen en bereikte twee keer de Europa League-finale.

Nélson Veríssimo, die tot dusver de assistent-coach was en ook de leiding had over het tweede elftal van Benfica, neemt de taken van de hoofdtrainer over tot het einde van het seizoen. Hij was in 2020 ook al een tijdje interim-coach.

Benfica staat momenteel derde in de Portugese competitie op vier punten van Sporting CP en FC Porto. In de Champions League was Benfica in de voorrondes nog te sterk voor PSV en eindigde het in de groepsfase als tweede, voor FC Barcelona.

In de achtste finales is Ajax de volgende tegenstander. De heenwedstrijd in Portugal is op 23 februari. De return in Amsterdam is op 15 maart.