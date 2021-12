FC Barcelona heeft zich definitief versterkt met Ferran Torres. De 21-jarige Spaanse aanvaller komt over van Manchester City en tekent voor 5,5 seizoenen. Hij is de eerste aankoop onder de nieuwe trainer Xavi.

Torres werd maandag al medisch gekeurd en zette dinsdag zijn handtekening onder een contract tot medio 2027. Met de transfer zou circa 55 miljoen euro gemoeid zijn en dat bedrag kan via bonussen nog oplopen. De afkoopsom is bepaald op 1 miljard euro.

Barcelona kon afgelopen zomer vanwege grote financiële problemen weinig uitrichten op de transfermarkt en moest zelfs Lionel Messi laten gaan. De leden van de Catalaanse club gingen eerder deze maand in een online stemming akkoord met een lening van 1,5 miljard euro.

Dat geld is vooral bedoeld om stadion Camp Nou te renoveren en uit te breiden. Xavi, die in november Ronald Koeman opvolgde, mag een deel van de lening ook gebruiken om zijn selectie te versterken.

Torres herstellende van breukje in voet

Voor Torres betekent zijn transfer naar Barcelona een terugkeer naar La Liga. De 22-voudig Spaanse international begon zijn profloopbaan in 2017 bij Valencia, dat hij drie jaar later verruilde voor Manchester City.

In Engeland kende Torres een goed eerste jaar met met zeven goals in 24 wedstrijden in de Premier League. Dit seizoen staat de teller pas op vier wedstrijden en twee goals. Dat komt vooral doordat hij sinds oktober aan de kant staat met een breukje in zijn voet.

Vanwege het herstel is de kans klein dat Torres op 2 januari in de uitwedstrijd tegen Real Mallorca al zijn debuut kan maken voor Barcelona. De presentatie voor pers en publiek staat gepland voor 3 januari.