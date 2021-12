Hugo Maradona, de jongere broer van Diego Maradona, is dinsdag op 52-jarige leeftijd plotseling overleden. De Argentijn bezweek in zijn huis in het Italiaanse Monte di Procida, dicht bij Napels, aan een hartstilstand.

"Het bestuur, de technische staf en het team van Napoli verzamelen zich rond de familie Maradona", meldt zijn oude club Napoli dinsdag. "We leven mee en voelen de pijn van Hugo's dood."

Hugo is dertien maanden na zijn beroemde broer overleden. Diego overleed in november 2020 op zestigjarige leeftijd eveneens aan de gevolgen van een hartstilstand. Het Argentijnse openbaar ministerie is nog bezig met een onderzoek naar de medische behandeling van de voormalige sterspeler.

Hugo had weliswaar niet het talent van zijn broer, maar was wel jarenlang prof. In 1987 werd hij gekocht door Napoli, de club waarbij Diego toen furore maakte, maar een doorbraak in het eerste elftal bleef uit. Al snel werd de aanvallende middenvelder verhuurd aan Ascoli.

Vervolgens speelde hij twee seizoenen voor het Spaanse Rayo Vallecano en een jaar in Oostenrijk bij Rapid Wien. Na omzwervingen in onder meer Venezuela en Japan zette hij in 2000 een punt achter zijn profloopbaan.

Hugo probeerde nog een carrière als trainer op te bouwen, maar die bleef beperkt tot een seizoen bij Puerto Rico Islanders. Daarna keerde hij terug naar Napels om zich met voetbalprojecten voor de jeugd bezig te houden.