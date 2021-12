Ralf Rangnick is niet te spreken over het spel dat Manchester United maandagavond op bezoek bij Newcastle United liet zien. De topclub leed voor het eerst puntenverlies onder leiding van de Duitser: 1-1.

Door een vroeg doelpunt van Allan Saint-Maximin leek het betere Newcastle lange tijd op weg naar de overwinning. Bij het ingaan van de slotfase redde de ingevallen Edinson Cavani alsnog een punt voor 'The Red Devils'.

"Ik vond het helemaal niks. De laatste tijd probeerden we om meer controle over wedstrijden te krijgen, maar dat is vandaag, afgezien van een paar momenten, totaal niet gelukt", zei de 63-jarige Rangnick na de wedstrijd op St. James' Park.

United won de eerste drie Premier League-wedstrijden onder leiding van de Duitser, die eind vorige maand de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer opvolgde. De oud-trainer van onder meer Schalke 04 en RB Leipzig zag in Newcastle echter weinig wat hem bekoorde.

"We hadden geen energie, legden het fysiek af en kwamen steeds te laat", somde hij op. "We waren in alle facetten niet goed. Uiteindelijk hebben we er een punt aan overgehouden en dat is het enige positieve. Het moet echt beter."

Na zeventien wedstrijden is Manchester United de nummer zeven van de Premier League. De volgende wedstrijd van de twintigvoudig landskampioen is donderdag, wanneer Burnley naar Old Trafford komt.

Het was aan invaller Edinson Cavani te danken dat Manchester United niet verloor in Newcastle. Foto: Pro Shots

