Manchester United heeft maandag na een zeer moeizaam optreden een punt overgehouden aan het Premier League-duel met laagvlieger Newcastle United: 1-1. Invaller Edinson Cavani zorgde voor de gelijkmaker.

De 34-jarige Cavani kwam direct na rust het veld in bij Manchester United, dat grossierde in balverlies. De Uruguayaan tekende zo'n twintig minuten voor tijd voor de gelijkmaker nadat Allan Saint-Maximin de score op St. James' Park had geopend.

Het betekende voor Cavani zijn tweede doelpunt van dit Premier League-seizoen. De aanvaller ontbrak wegens een achilespeesblessure sinds begin november bij United.

Na de gelijkmaker wist United niet door te drukken en voorkwam doelman David de Gea dat er werd verloren bij de nummer negentien van de Premier League. Donny van de Beek bleef bij de bezoekers de hele wedstrijd op de bank.

Het gelijkspel betekende het eerste puntenverlies voor manager Ralf Rangnick sinds zijn komst bij United eind november. Desondanks staat de ploeg slechts op de zevende plek.

Eerste tegengoal onder Rangnick in competitie

Newcastle profiteerde vroeg in het duel van een gebrek aan zuiverheid bij Manchester United. Na balverlies van Raphaël Varane schoot Saint-Maximin raak vanaf de rand van het strafschopgebied. Het betekende het eerste tegendoelpunt van United in de Premier League sinds het aantreden van Rangnick als manager.

Na de openingstreffer kreeg de thuisploeg verschillende kansen om het slordige United verder in de problemen te brengen. Jonjo Shelvey en Saint-Maximin stuitten op De Gea en Callum Wilson schoot raak vanuit buitenspelpositie.

Newcastle hield 'The Red Devils' in leven en zag de bezoekers dankzij invaller Cavani langszij komen. Hij werkte een voorzet van Diogo Dalot in tweede instantie binnen: 1-1. Kort daarna kreeg Cavani de kans op zijn tweede treffer, maar zijn poging miste kracht en werd van de lijn gehaald.

In de slotfase waren de beste kansen vervolgens voor de thuisploeg. Jacob Murphy schoot op de paal en Miguel Almirón dwong De Gea tot een katachtige redding. Zo voorkwam de Spanjaard een nederlaag voor Manchester United.

