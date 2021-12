Joshua Zirkzee heeft maandag met een treffer zijn steentje bijgedragen aan een 0-7-zege van Anderlecht op Beerschot. KV Mechelen-spits Ferdy Druijf was eveneens trefzeker bij een 2-0-overwinning van zijn ploeg op RFC Seraing, dat direct na de wedstrijd het ontslag van de trainer bekendmaakte.

Zirkzee maakte de derde treffer voor Anderlecht tegen hekkensluiter Beerschot, dat na een rode kaart voor Raphael Holzhauser meer dan een helft met tien man speelde.

Voor de twintigjarige Zirkzee was het zijn tiende treffer van dit seizoen in de Jupiler Pro League. Wesley Hoedt had in de verdediging van Anderlecht eveneens een basisplaats.

De ploeg uit Brussel klimt naar de derde plaats. De achterstand op koploper en stadgenoot Royale Union Saint-Gilloise bedraagt liefst negen punten.

Seraing maakte het ontslag van trainer Jordi Condom direct na de wedstrijd bekend.

Druijf scoort tegen Seraing, dat trainer op straat zet

Druijf had een belangrijk aandeel in de overwinning van KV Mechelen op Seraing: 2-0. De Nederlandse spits, die wordt gehuurd van AZ, opende na een uur spelen met zijn hoofd de score. Daarna scoorde ook Hugo Cuypers nog.

Voor Druijf was het zijn eerste competitiedoelpunt voor Mechelen sinds 25 juli, toen hij tegen Royal Antwerp (3-2 winst) zelfs twee keer trefzeker was. De 23-jarige spits liep in november een zware blessure op en is pas net hersteld.

Seraing zette direct na de nederlaag trainer Jordi Condom op straat. De 52-jarige Spanjaard zou met medische klachten kampen.

Condom was sinds deze zomer trainer van Seraing. Onder zijn leiding haalde de gepromoveerde club negentien punten uit 21 duels. De laatste vijf competitiewedstrijden gingen allemaal verloren. Condom werkte in België eerder als hoofdcoach van Eupen en Roeselare.

