Kylian Mbappé heeft zich maandag bij de Globe Soccer Awards uitgesproken tegen de plannen van de FIFA om elke twee jaar een WK te organiseren. Volgens de Franse spits zou het toernooi aan waarde verliezen als het plan van de wereldvoetbalbond doorgaat.

"Naar mijn mening is het WK een speciaal toernooi, omdat het om de vier jaar wordt georganiseerd. Het is een evenement waar je misschien maar één keer in je leven aan meedoet", zei Mbappé in Dubai, waar hij de prijs voor beste speler van 2021 in ontvangst nam in een verkiezing onder zaakwaarnemers en Europese clubs.

De Franse international is een van de eerste topvoetballers die zich hardop uitspreekt tegen het controversiële plan van de FIFA. De bond wil met een tweejaarlijks WK meer landen de kans geven om deel te nemen. Bovendien zou het per toernooi 3,9 miljard euro extra opleveren, wat grotendeels ten goede komt aan deelnemende landen.

Voor Mbappé wegen de nadelen zwaarder. "Als je elke twee jaar een WK speelt, zal het meer een alledaagse ervaring worden. Als je mensen nu over het WK hoort praten, dan geeft dat een speciaal gevoel en dat moet niet normaal worden."

Kylian Mbappé won het WK in 2018 met Frankrijk. Kylian Mbappé won het WK in 2018 met Frankrijk. Foto: Getty Images

'We spelen al iets van zestig wedstrijden'

"Mensen willen kwaliteit en emoties zien en als je om de twee jaar een WK speelt, zal dat allebei minder worden", zei Mbappé, die bij zijn eerste WK-deelname in 2018 meteen wereldkampioen werd met Frankrijk. Hij maakte op dat toernooi vier goals, waarvan één in de finale.

"We spelen al iets van zestig wedstrijden in het jaar en vinden het ook leuk om te spelen. Maar genoeg is genoeg en we moeten ook momenten vinden om te rusten. Als je supporters iets speciaals wilt geven, moet je ze laten wachten."

De UEFA en de CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, zijn fel tegen de plannen. Op andere continenten is er wél steun voor de opzet van de wereldvoetbalbond.

Eerder deze maand konden de 211 bij de FIFA aangesloten landen hun visie delen op een congres, maar er werd nog niet gestemd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wilde toen niet zeggen of er in de nabije toekomst wel een stemprocedure komt.