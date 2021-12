Olympique Lyon en Paris FC zijn maandag door de Franse voetbalbond uitgesloten van verdere deelname aan de Coupe de France. De bekerwedstrijd tussen beide ploegen werd anderhalve week geleden wegens rellen gestaakt.

Paris FC, dat uitkomt op het tweede niveau in Frankrijk, moet vijf thuiswedstrijden zonder publiek spelen en krijgt een boete van 10.000 euro. Lyon mag het hele seizoen geen uitsupporters meer meenemen en moet 52.000 euro boete betalen.

De club van trainer Peter Bosz had daags na de ongeregeldheden zelf al besloten om dit seizoen geen supporters meer mee te nemen naar uitwedstrijden. Lyon kreeg ook een voorwaardelijke straf van een extra jaar uitsluiting van de Coupe de France als de supporters zich nogmaals misdragen.

Het stond aan het einde van de eerste helft van Paris-Lyon 1-1 toen de rellen ontstonden. Doordat beide clubs zijn uitgesloten, is OGC Nice al zeker van een plek in de achtste finales. De ploeg van Pablo Rosario, Justin Kluivert en Calvin Stengs zou in de zestiende finales tegen de winnaar van Paris-Lyon gespeeld hebben.

Het Franse voetbal wordt de laatste maanden regelmatig ontsierd door rellen. Lyon was daar meer dan eens bij betrokken. De ploeg van Bosz kreeg al een punt aftrek in de Ligue 1 nadat een supporter een flesje tegen het hoofd van Olympique Marseille-speler Dimitri Payet had gegooid.

